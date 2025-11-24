Στο πένθος έχει βυθιστεί το χωριό Γαλήνη της Λάρισας, καθώς εντελώς απροσδόκητα έχασαν έναν νεαρό συντοπίτη τους σε τροχαίο.

Ο 37χρονος Λαρισαίος, Φώτης Κακιώρας σκοτώθηκε σε τροχαίο κοντά στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Ο άτυχος άνδρας είχε ταξιδέψει με έναν φίλο του και τον πατέρα του φίλου του στη Σλοβακία, ενώ επιστρέφοντας, συνέβη το μοιραίο.

Υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το όχημα που επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Υπήρξε ακόμα ένας τραυματίας, ο 60χρονος πατέρας του οδηγού, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου και φίλος του Φώτη κρατείται στην αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης για το τροχαίο.

Ο 37χρονος εργαζόταν σε πρατήριο υγρών καυσίμων, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, ενώ είχε δύο ακόμη αδέλφια.

