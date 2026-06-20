Τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (20/6) σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, με θύμα έναν 25χρονο οδηγό μηχανής.

Ο άτυχος νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, καθώς η μηχανή του προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος, στην περιοχή Πηγάδια Ξηρομέρου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγές: tempo24.gr -messolonghivoice.gr