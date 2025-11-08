Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Την Παρασκευή 7/11, το απόγευμα εντοπίστηκε, σε εξαιρετικά απομονωμένο αγροτικό δρόμο μεταξύ των χωριών Σκούρτα και Κλειδί στη Βοιωτία, καμένο όχημα με απανθρακωμένη σορό στο εσωτερικό του.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, ο εντοπισμός έγινε από κυνηγό που κινείτο σε χωματόδρομο ο οποίος δεν έχει κάποια πρόσβαση σε μεγάλο δρόμο μετακίνησης. Ο διερχόμενος κυνηγός αντιλήφθηκε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκε σε έναν άνδρα που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος, δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες.

Σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, το όχημα έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση DNA και αποτυπωμάτων, ενώ η ταυτοποίηση της σορού θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη λόγω της εκτεταμένης απανθράκωσης.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το όχημα είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από περιοχή της Γλυφάδας Αττικής και έφερε πλαστές πινακίδες, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο το όχημα να ήταν μέρος ενός οργανωμένου δολοφονικού σχεδίου.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, αν υπάρχουν δηλωμένες εξαφανίσεις τα τελευταία 24–48 ώρα που θα μπορούσαν να συνδέονται με το περιστατικό.

Μία κρίσιμη διαπίστωση είναι ότι το όχημα και η σορός εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο 24ωρα μετά την επέλευση της πράξης, κάτι που υποδηλώνει πως οι δράστες επέλεξαν ένα σημείο τόσο απομονωμένο ώστε να μην μπορεί να εντοπιστούν άμεσα, αυτοκίνητο και σορός.

Το γεγονός προκαλεί ανατριχίλα στην τοπική κοινωνία, η επιλογή της θέσης, ο τρόπος δράσης με το δέσιμο των χεριών με χειροπέδες και κατόπιν ο εμπρησμός του οχήματος, φέρνει στο προσκήνιο σενάρια οργανωμένης εγκληματικής ενέργειας και όχι απλής συμπλοκής ή τυχαίου συμβάντος.

Οι αρχές δεν αποκλείουν καμία κατεύθυνση: από εκδίκηση, εγκληματικό κύκλωμα, μέχρι διακίνηση παράνομων προϊόντων, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια».

Η διερεύνηση συνεχίζεται με συλλογή στοιχείων, ανάλυση του DNA και της ταυτότητας του θύματος και αναζήτηση πιθανών συνεργών ή δικτύου που θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει το όχημα ως εργαλείο δράσης.

Με πληροφορίες από: ERT News – ΑΠΕ