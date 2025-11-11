Ταυτοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του DNA, ο 27χρονος Αλβανός Σούλο Χαλίλι, που βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε όχημα, αφού είχε πρώτα δολοφονηθεί έχοντας δεχθεί πυροβολισμό, στα Σκούρτα της Βοιωτίας.

Αυτό που εκκρεμεί, πλέον, είναι να βρεθεί ο τύπος του όπλου από το οποίο δέχθηκε την σφαίρα που του στοίχησε τη ζωή, με τη φονική βολίδα να εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το όχημα στο οποίο εντοπίστηκε η απανθρακωμένη σορός του 27χρονου αγνοούμενου άνδρα βρέθηκε σε εξαιρετικά απομονωμένο σημείο, το οποίο ήταν προσβάσιμο μόνο από αγροτικό δρόμο.

Το φρικτό εύρημα αποκαλύφθηκε όταν ένας κυνηγός που περνούσε τυχαία από την περιοχή, αντιλήφθηκε το καμένο όχημα και ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα υπήρχε απανθρακωμένος ο 27χρονος Αλβανός Σούλο Χαλίλι, που ήταν δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες.

