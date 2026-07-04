Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Προβληματισμό και βαθιά συγκίνηση στους φιλόζωους έχει προκαλέσει η απώλεια ενός τετράποδου, το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο στην Κρήτη, αφού κατανάλωσε λαγοκέφαλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, και συγκεκριμένα στην παραλία «Χρυσόστομος», όταν ένα σκυλάκι έφαγε το άκρως τοξικό και επικίνδυνο ψάρι που εντοπίζεται όλο και συχνότερα στις ελληνικές θάλασσες.

Τη δραματική αυτή είδηση επέλεξε να μοιραστεί δημόσια η μητέρα της ιδιοκτήτριας της άτυχης «Μορένας», με μοναδικό σκοπό να αφυπνίσει και να προειδοποιήσει τους υπόλοιπους πολίτες που επισκέπτονται τις ακτές μαζί με τα κατοικίδιά τους, ώστε να έχουν τεταμένη την προσοχή τους και να αποφευχθούν ανάλογα δυσάρεστα συμβάντα στο μέλλον.

Όπως αναφέρει η κυρία Μαρία Καλουδιώτη σε ανάρτηση στο προφίλ της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το τοξικό ψάρι είχε ξεβράσει το κύμα στην παραλία, και το άτυχο σκυλάκι το είδε και το έφαγε με αποτέλεσμα, μετά από μισή ώρα, να ξεψυχήσει.

Αναλυτικά η κα Καλουδιώτη γράφει:

«Έπαθε ανακοπή πολλές φορές και έφυγε»

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια του άτυχου ζώου, Νίκη Μανωλάκη η οποία περιγράφει με λεπτομέρειες όλα όσα συνέβησαν. Όπως εξήγησε, το σκυλάκι της το οποίο ήταν 13 ετών, έφαγε μικρό λαγοκέφαλο ο οποίος ήταν νεκρός και βρισκόταν πάνω στην παραλία. Στη συνέχεια, έκανε εμετό, και άρχισαν να παραλύουν τα πόδια του. Αμέσως το οδήγησαν στον κτηνίατρο όπου έπαθε ανακοπή και έφυγε από τη ζωή. Ο ίδιος ο κτηνίατρος τους επιβεβαίωσε πως είχε καταναλώσει λαγοκέφαλο, αφού η ιδιοκτήτρια είχε περισυλλέξει το ψάρι και το είχε μαζί της στο Κτηνιατρείο. Η κυρία Μανωλάκη απευθύνει έκκληση προς όλους να προσέχουν τα κατοικίδιά τους και τα παιδιά τους στις παραλίες.

Ακούστε πώς περιέγραψε το περιστατικό:

Δείτε την πρόσφατη εκπομπή τoυ Zougla.gr σχετικά με τους λαγοκέφαλους:

Ο χάρτης που καταγράφει τις εμφανίσεις λαγοκέφαλου στην Ελλάδα

Για την ενημέρωση των πολιτών και την πρόληψη των ατυχημάτων, έχει δημιουργηθεί ένας ψηφιακός χάρτης μέσω του Google My Maps.

Ο χάρτης αυτός φέρει τον τίτλο «Lagocephalus sceleratus», βασίζεται σε δεδομένα από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species – Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα) και καταγράφει λεπτομερώς την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του επικίνδυνου ψαριού στην Κρήτη, το Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα παράλια όπου έχει εντοπιστεί.

Δείτε εδώ τον ψηφιακό χάρτη που δείχνει τα μέρη όπου υπάρχουν λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα.