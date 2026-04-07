Θρίλερ εξελίχθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στον Πειραιά, όπου σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα κοριτσάκι στο κεφάλι, δαγκώνοντάς το.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας σε διαμέρισμα στον Πειραιά. Το παιδί βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη γιαγιά του, υπήκοο Ολλανδίας. Κάποια στιγμή ξέφυγε από την προσοχή της, μπήκε σε δωμάτιο όπου βρισκόταν ο σκύλος και, για άγνωστο λόγο, το ζώο επιτέθηκε στο κοριτσάκι, δαγκώνοντάς το στο κεφάλι.

Στο νοσοκομείο το παιδί – Συνελήφθη η γιαγιά του

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα υπό συνοδεία αστυνομικών στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ενώ η γιαγιά του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.