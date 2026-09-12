Ένα απίστευτο και συνάμα σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα στη Σκύρο, στέλνοντας έναν ηλικιωμένο άνδρα στο νοσοκομείο με τραύματα, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από ζώα στο ίδιο του το σπίτι.

Το ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχτηκε τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Πεύκου. Ο 77χρονος ιδιοκτήτης θορυβήθηκε από περίεργους ήχους που προέρχονταν από την εξωτερική σκάλα της κατοικίας του. Βγαίνοντας από την πόρτα για να ελέγξει τι συμβαίνει, βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα: δύο τράγοι είχαν σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι και καταβρόχθιζαν τα φυτά του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του eviaonline, ο ηλικιωμένος προσπάθησε να διώξει τα ζώα από την ιδιοκτησία του, ωστόσο εκείνα αντέδρασαν με απρόσμενη αγριότητα. Οι δύο τράγοι τού επιτέθηκαν, καταφέροντάς του αλλεπάλληλα χτυπήματα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα ο 77χρονος να τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα και, μέσα στον πανικό του, να πέσει από τα σκαλοπάτια.

Η κινητοποίηση των Αρχών και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση. Αρχικά, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκύρου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Λόγω, όμως, της κρισιμότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε επιβεβλημένη η επείγουσα μεταφορά του στην Κύμη.

Η ιατρική του περιπέτεια συνεχίστηκε, καθώς ακολούθησε και νέα διακομιδή σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας, όπου ο 77χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.