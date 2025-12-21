Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Λιμενικό έπειτα από σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας, το οποίο έμεινε ακυβέρνητο λόγω γενικού μπλακ άουτ στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σκύρου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο πλοίο επεβαίνουν 28 μέλη πληρώματος, ενώ το περιστατικό εκδηλώθηκε σε απόσταση 12,7 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Σκύρου.

Η απώλεια ηλεκτρικής ισχύος είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας τα βασικά συστήματα πρόωσης και ελέγχου, καθιστώντας το δεξαμενόπλοιο ακυβέρνητο.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 3 μποφόρ, γεγονός που αν και δεν δημιουργεί ακραίες συνθήκες, απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση λόγω της αδυναμίας ελιγμών του πλοίου. Ήδη κοντά στο σημείο βρίσκονται δύο παραπλέοντα πλοία, τα οποία παρακολουθούν την κατάσταση και μπορούν να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τέσσερα πλωτά σκάφη να σπεύδουν στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πληρώματος και να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα ή το θαλάσσιο περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής εξετάζεται αν το πρόβλημα μπορεί να αποκατασταθεί από το ίδιο το πλήρωμα ή αν θα απαιτηθεί ρυμούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο.