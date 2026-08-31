Δύο διαδοχικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Αυγούστου, σε δασική έκταση στη Σκύρο, στην περιοχή Χάρτσα Αγία Άννα, πολύ κοντά στο σημείο όπου είχε ξεσπάσει και η προηγούμενη μεγάλη φωτιά.

Η πρώτη εστία εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ενώ η δεύτερη ακολούθησε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση στις αρχές.

Η γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων στάθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να οριοθετήσουν και να περιορίσουν το μέτωπο πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Την ίδια στιγμή, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι δύο εστίες εγείρουν ισχυρές υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Στο νησί μεταβαίνουν ήδη στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ίχνη εμπρησμού, με τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπαιτίων να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: eviaonline