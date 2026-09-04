Τον δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση των πυρκαγιών που αναστάτωσαν τη Σκύρο τον περασμένο Αύγουστο. Οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος ενός άνδρα, έπειτα από την ενδελεχή έρευνα και την αξιολόγηση των στοιχείων από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο εν λόγω άνδρας φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στην εκδήλωση δύο ξεχωριστών πύρινων μετώπων στο νησί.

Η προσαγωγή και η άρνηση των κατηγοριών

Ο ύποπτος είχε οδηγηθεί μόλις χθες, 3 Σεπτεμβρίου, ενώπιον των Αρχών για να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης και να απαντήσει στα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί εις βάρος του. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στους εμπρησμούς.

Παρά την αρνητική του στάση, οι έρευνες των Αρχών δεν σταμάτησαν. Ο ογκώδης φάκελος με το προανακριτικό υλικό διαβιβάστηκε στην εισαγγελία, η οποία έκρινε τα ευρήματα επαρκή, προχωρώντας άμεσα στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης.

Το χρονικό της καταστροφής

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά δύο συγκεκριμένες πυρκαγιές που ξέσπασαν τον Αύγουστο του 2026.

Συγκεκριμένα, αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου 2026 στη θέση Κλούθρο, όπου κάηκε συνολική έκταση 4.090 στρεμμάτων, καθώς και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Αυγούστου, περίπου στις 02:45, στη θέση Χάρτσα, όπου κάηκαν 4 στρέμματα.

Πώς «έδεσαν» την υπόθεση

Η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε καρπό μεθοδικής δουλειάς του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκίδας, σε απόλυτο συντονισμό με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, το «κλειδί» για την αποκάλυψη της δράσης του ήταν η συνδυαστική μελέτη της υπόθεσης. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι διασταύρωσαν μαρτυρικές καταθέσεις, φυσικά ευρήματα και πληροφορίες, εντοπίζοντας σοβαρές ενδείξεις που «έδειχναν» την παρουσία του ίδιου προσώπου και στα δύο σημεία εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Πλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκτέλεση του εντάλματος. Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.