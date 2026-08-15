Δύσκολη διαγράφεται η κατάσταση στη Σκύρο, καθώς παραμένει σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ατσίτσας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια εξαιρετικά απαιτητική μάχη, έχοντας ως μεγάλο αντίπαλο τους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν στο νησί, με την έντασή τους να ξεπερνά τοπικά τα 7 μποφόρ.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η Σκύρος βρισκόταν σε δείκτη πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), γεγονός που επιβεβαιώθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο.

Δύο εκκενώσεις μέσω του 112

Η ραγδαία εξέλιξη του πύρινου μετώπου υποχρέωσε την Πολιτική Προστασία να προχωρήσει σε διπλή ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης, ζητώντας την απομάκρυνση των πολιτών για την ασφάλειά τους.

Το πρώτο σήμα δόθηκε στις 16:40, καλώντας όσους βρίσκονταν στον οικισμό Άγιος Φωκάς να εκκενώσουν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου με κατεύθυνση προς τις Αχερούνες.

Λίγο αργότερα, στις 18:15, ένα δεύτερο μήνυμα εστάλη στους ευρισκόμενους στην περιοχή Πεύκο, με την οδηγία να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Χώρα της Σκύρου.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και «απόβαση» ενισχύσεων

Για την ανακοπή της καταστροφικής πορείας της φωτιάς, έχει κινητοποιηθεί ένας τεράστιος μηχανισμός. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, στο πεδίο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 10 οχήματα, πλαισιωμένοι από πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, αλλά και υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθοριστική ήταν η συμβολή των εναέριων μέσων. Συνολικά 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα (με το ένα να εκτελεί χρέη συντονισμού) πραγματοποιούσαν περιοδικά ρίψεις νερού, παλεύοντας με τις ριπές του ανέμου.

Δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης, ο σχεδιασμός της Πυροσβεστικής προβλέπει τη συνεχή ενίσχυση του μετώπου. Ακτοπλοϊκώς αναμένονται νέες δυνάμεις από το λιμάνι της Κύμης Ευβοίας, οι οποίες θα ριχτούν αμέσως στη μάχη. Συγκεκριμένα, καταφθάνουν: