Ένα σμήνος πουλιών ήταν η αιτία για την περιπέτεια που πέρασαν προχθές οι 273 επιβάτες της πτήσης DE3665 από την Κέρκυρα στο Ντίσελντορφ, όταν το αεροσκάφος τους εμφάνισε φλόγα στον ένα κινητήρα.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ιταλική La Repubblica φαίνεται ξεκάθαρα ότι το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε σμήνος από μεγάλα πουλιά (πιθανότατα γλάρους) ενώ είχε μόλις απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας.

Έτσι, σε ύψος περίπου 1.500 ποδιών, εμφάνισε φλόγα και βλάβη στον δεξιό κινητήρα, με τους πιλότους να τον θέτουν αμέσως εκτός λειτουργίας.

Το πλήρωμα της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Condor αναγκάστηκε να συνεχίσει την πτήση προς την Ιταλία και τελικά έκανε ασφαλή αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Condor, η βλάβη στον κινητήρα του Airbus A320 της Condor προκλήθηκε από εξωτερική καύση, που δικαιολογείται από το σμήνος πουλιών που φαίνεται στο βίντεο: