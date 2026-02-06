Η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας εγείρει σοβαρά ερωτήματα γύρω από τον χρόνο και τον τρόπο ενεργοποίησης των αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακές υποθέσεις ανηλίκων, αναφέρει σε σημερινό της ρεπορτάζ ο γερμανικός ιστότοπος Deutsche Welle.

Όπως αναφέρει: «Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και οι γερμανικές αρχές μιλώντας στην DW επιβεβαιώνουν ότι η ανήλικη ταξίδεψε στη Γερμανία. Tην ίδια ώρα, όμως, διαφορετικές εκδοχές διατυπώνονται για το χρονικό σημείο και την ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων».

Το δημοσίευμα συνεχίζει ως εξής:

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa, με την οποία ταξίδεψε η Λόρα από την Αθήνα στη Γερμανία, σε διευκρίνισή της προς την DW, απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί καθυστέρησης από την πλευρά της, κάτι που είχε επικρίνει τις προηγούμενες ημέρες εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνοντας ότι απαντά «πάντοτε άμεσα» σε επίσημα αιτήματα αρμόδιων αρχών.

Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της εταιρείας μιλώντας στην DW, στην προκειμένη περίπτωση το ένα και μοναδικό αίτημα των ελληνικών αρχών περιήλθε σε γνώση της Lufthansa στις 31 Ιανουαρίου και απαντήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Παράλληλα, διευκρινίστηκε από τον ίδιο εκπρόσωπο ότι οι ελληνικές αρχές διαθέτουν δική τους άμεση πρόσβαση σε δεδομένα επιβατών, ενώ χαρακτήρισε ανακριβή την πληροφορία πως προηγήθηκε οποιαδήποτε στάθμιση ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία αφορά μόνο αιτήματα τρίτων, όπως εκπροσώπων Τύπου.

Διαφορετική εικόνα, ωστόσο, έχει παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες η Ελληνική Αστυνομία. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στην ΕΡΤ, στις 12 Ιανουαρίου εστάλησαν τα πρώτα επίσημα έγγραφα προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, ενώ ακολούθησαν επαναλήψεις των αιτημάτων στις 16, 18 και 20 Ιανουαρίου. Όπως ανέφερε, οι υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες είχαν ανταποκριθεί έως τις 20 Ιανουαρίου, χωρίς, ωστόσο, να έχει υπάρξει απάντηση από τη Lufthansa.

BKA: Την υπόθεση χειρίζονται επίσημα οι ελληνικές αρχές

Παράλληλα, σε συνέχεια της έρευνας της DW και μετά τις πληροφορίες για προηγούμενη εμπλοκή της αστυνομίας του Αμβούργου ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου 2026, η γερμανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει αναλάβει (ακόμη τουλάχιστον) την κύρια διερεύνηση της υπόθεσης εξαφάνισης της 16χρονης.

Όπως προκύπτει από ερώτημα της DW προς το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA), η υπόθεση εξακολουθεί να θεωρείται επισήμως «υπόθεση των ελληνικών αρχών».

Σύμφωνα με το BKA, «ο ρόλος του σε περιπτώσεις διεθνών εξαφανίσεων περιορίζεται σε αυτόν της κεντρικής συντονιστικής αρχής. Δεν διεξάγει δικές του έρευνες, αλλά λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των εγχώριων και των αλλοδαπών αστυνομικών, βάσει του γερμανικού νόμου περί αρμοδιοτήτων του». Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με την απάντηση του BKA, το γεγονός ότι η προγραμματισμένη καταχώριση της Λόρας στη γερμανική βάση δεδομένων για «αγνοουμένους, αγνώστους νεκρούς και αγνώστους αβοήθητους» δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Όπως διευκρινίζεται, η καταχώριση προϋποθέτει την αποστολή υλικού ταυτοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Με τον τρόπο αυτόν, όπως αναφέρει εκπρόσωπος του BKA, διασφαλίζεται η ταυτοποίηση της αγνοούμενης σε περίπτωση εντοπισμού της ως άγνωστο αβοήθητο ή, ενδεχομένως, άγνωστο νεκρό πρόσωπο.

Σε εκκρεμότητα η καταχώριση στη γερμανική βάση αγνοουμένων

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα της DW, οι γερμανικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου, κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος των ελληνικών αρχών. Η αστυνομία του Αμβούργου είχε εξετάσει συγκεκριμένη διεύθυνση συγγενικού προσώπου της 16χρονης, χωρίς ωστόσο να προκύψουν συγκεκριμένα στοιχεία που να οδηγούν στον εντοπισμό της.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τις θεσμικές και γραφειοκρατικές προκλήσεις που συνοδεύουν τις διασυνοριακές υποθέσεις εξαφάνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί κρίσιμη, όταν πρόκειται για ανήλικο παιδί και απαιτείται συντονισμένη διεθνής συνεργασία.

Όπως επισημαίνουν οι γερμανικές αρχές, η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο η ευθύνη της υπόθεσης παραμένει στη χώρα που τη χειρίζεται από την αρχή – στην προκειμένη περίπτωση, την Ελλάδα.

Η υπόθεση της Λόρας συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία στην ελληνική κοινή γνώμη, ενώ το Missing Child Alert παραμένει ενεργό.

Πηγή: DW