Το snus είναι μια νέα καπνική ουσία, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους καπνιστές οι οποίοι θέλουν να κόψουν το τσιγάρο. Όμως, το snus είναι αρκετά βλαβερό και εθιστικό, για αυτούς που δεν καπνίζουν και ιδιαίτερα για τους έφηβους.

Άλλωστε, απαγορεύεται η χρήση του, σε άτομα κάτω των 18 ετών. Δυστυχώς όμως, το snus έχει γίνει μόδα μεταξύ των εφήβων, ενώ οι παρενέργειες του είναι πολλές και επικίνδυνες για την υγεία τους.

Η «μασώμενη» νικοτίνη ήταν η αιτία, που οι τρεις ανήλικοι μαθητές από το Ηράκλειο Κρήτης δοκίμασαν με αποτέλεσμα να βρεθούν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στις τουαλέτες του σχολείου τους, στην Αλικαρνασσό.

Τι είναι όμως αυτή η ουσία και πόσο μπορεί να επηρεάσει τον ανθρώπινο οργανισμό;

Το snus είναι ένα υγρό καπνού χωρίς καύση, που αναπτύχθηκε στη Σουηδία, το οποίο διατίθεται «χύμα» ή σε σακουλάκια και τοποθετείται ανάμεσα στα ούλα και το πάνω χείλος.

Φτιάχνεται από ψιλοκομμένο, (κυρίως αποξηραμένο στον αέρα) καπνό, νερό, αλάτι και αρωματικές ύλες. Το snus είναι δημοφιλές στη Σουηδία και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες. Πωλείται σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπως τον Καναδά, τις Η.Π.Α., τη Νότια Αφρική και τη Ρωσία.

Σε αντίθεση με άλλα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, το σουηδικό snus παστεριώνεται με θερμότητα και παράγεται με χρήση καπνού και τεχνολογιών που έχουν ως αποτέλεσμα οι νιτροζαμίνες, που ανιχνεύονται στον καπνό (TSNA), τα βαριά μέταλλα και άλλες πιθανώς επιβλαβείς χημικές ενώσεις να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

