Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, η τελετή αποχαιρετισμού της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 10 Αυγούστου σε ηλικία 77 ετών, ενώ βρισκόταν για διακοπές στην Ικαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, κατά τη διάρκεια κολύμβησης από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους.

Τις Αρχές ειδοποίησε μία φίλη της, όταν διαπίστωσε ότι η Σεϊρλή δεν είχε επιστρέψει.

Η επιχείρηση εντοπισμού της, είχε τραγική κατάληξη, με την είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού να προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Πλήθος συναδέλφων και συνεργατών της παρευρέθηκαν στην τελετή αποχαιρετισμού, αποτίοντας φόρο τιμής στην προσφορά και το ήθος της.

Ανάμεσά τους οι Κώστας Μπερικόπουλος, Γιώργος Καραμίχος, Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Δανάη Λουκάκη, Άγγελος Μπούρας και άλλοι.

Η πορεία της Σοφίας Σεϊρλή

Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την 1η Δεκεμβρίου 1947, η Σοφία Σεϊρλή αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και διέγραψε σημαντική πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Στο θεατρικό σανίδι συνεργάστηκε με σημαντικούς οργανισμούς όπως το Ελεύθερο Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης, το ΚΘΒΕ, το Εθνικό Θέατρο, ενώ εμφανίστηκε και σε σκηνές του εξωτερικού.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται συνεργασίες με καταξιωμένους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων οι Βούλγαρης, Μαρμαρινός, Χουβαρδάς, Τάρλοου και Θεοδώρου.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο της στο «Κελί Μηδέν» του Γιάννη Σμαραγδή και συμμετείχε σε πολυάριθμες παραγωγές όπως οι «Κυνηγοί» του Αγγελόπουλου, «Άδικος Κόσμος» του Φίλιππου Τσίτου (για τον οποίο ήταν υποψήφια για το βραβείο Ίρις), «Καλάβρυτα 1943» του Νικόλα Δημητρόπουλου και «Ριβιέρα» του Ορφέα Περετζή.

Στην τηλεόραση συμμετείχε σε γνωστές σειρές όπως «Άγριες Μέλισσες», «Μαύρο Ρόδο» και «Άμυνα Ζώνης», ενώ ταυτόχρονα δίδαξε υποκριτική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε δραματικές σχολές, μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση της στις νεότερες γενιές ηθοποιών.

Τελευταίες εμφανίσεις

Ανάμεσα στις πρόσφατες θεατρικές της παρουσίες ξεχώρισαν οι παραστάσεις «Το Χελιδόνι», «Τερέζ Ρακέν», «Η Βασίλισσα της Ομορφιάς», «Έγκλημα και Τιμωρία» και «Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα», έργα στα οποία απέσπασε θετικές κριτικές για τις ερμηνείες της.

Η Σοφία Σεϊρλή υπήρξε μια ήρεμη αλλά σταθερή δύναμη στον χώρο του πολιτισμού, με μακρά και πολυσχιδή διαδρομή.

Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στο ελληνικό θέατρο, ωστόσο η παρακαταθήκη της θα συνεχίσει να εμπνέει.