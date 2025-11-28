Δεκατετράχρονη κοπέλα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου, κρατώντας στα χέρια της μια εφημερίδα, μέσα στην οποία είχε τυλίξει ένα νεκρό έμβρυο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της η ανήλικη απέβαλε έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από τη μητέρα της. Λίγη ώρα μετά από το περιστατικό βίας η 14χρονη Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα με το νεκρό έμβρυο, που κυοφορούσε για περίπου 1,5 μήνα.

Η 53χρονη μητέρα της συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές με τις κατηγορίες της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, και έκθεση ανηλίκου στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.