Νέο βίντεο – ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προκαλεί σοκ, καταγράφοντας την ανατριχιαστική σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη γυναίκα.

Στο νέο βίντεο, που αποκάλυψε η ΕΡΤ, διακρίνεται το όχημα του 21χρονου οδηγού να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να φρενάρει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση. Στην πορεία καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 64χρονη, η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένας οδηγός μηχανής που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα παρατήρησε το σταματημένο όχημα και πραγματοποίησε ελιγμό για να το προσπεράσει, κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της γυναίκας να χτυπήσει σε κολώνα της λεωφόρου Βουλιαγμένης και να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Το όχημα του 21χρονου πέρασε και αυτό στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με το ταξί.

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις για το γιατί το όχημα της 64χρονης είχε σταματήσει με πράσινο φανάρι. Πιθανολογείται είτε κάποιο πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα φρένων. Το σημείο αυτό θεωρείται κομβικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων στην πορεία της έρευνας.