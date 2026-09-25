Δύσκολες ώρες έζησε το πρωί της Παρασκευής 25/09 ένα γκρουπ τουριστών, που διέμενε στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό Λυσικράτους, στο κέντρο της Αθήνας, όπου σημειώθηκε έκρηξη και κατάρρευση ενός τρώροφου κτηρίου.

Είχαν ήδη βγει στον δρόμο, μεταφέροντας τις αποσκευές τους και ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο με μισθωμένο βαν, όταν αντιλήφθηκαν την έκρηξη και άκουσαν τις σειρήνες από τους συναγερμούς των αυτοκινήτων να ηχούν γύρω τους.

Δείτε το βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής που εξασφάλισε η «Ζούγκλα» και καταγράφει τις αντιδράσεις τους: