Στη σύλληψη ενός 54χρονου ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού στον Ωρωπό προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από καταγγελία της μητέρας, για πρόκληση σωματικής βλάβης στο δίχρονο παιδί της.

Η μητέρα παρατήρησε ότι έλειπε μία τούφα από τα μαλλιά του παιδιού, όταν αυτό επέστρεψε από τον παιδικό σταθμό και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων. Εκεί ο ιατροδικαστής, διαπίστωσε ότι είχε γίνει βίαιη εκρίζωση των μαλλιών. Ο ιδιοκτήτης του σταθμού, ισχυρίστηκε πως το παιδί έτρεχε και στην προσπάθειά του να το προστατεύσει από πιθανό χτύπημα, τραβήχτηκε μία τούφα μαλλιών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση μιας από τις παιδαγωγούς που εργάζεται στον παιδικό σταθμό, ο ιδιοκτήτης πήρε το παιδί σε άλλο χώρο για να το ταΐσει, καθώς δεν έτρωγε. Όταν επέστρεψαν, το παιδί είχε βρεγμένο κεφάλι και έλειπε εμφανώς τμήμα των μαλλιών του. Συνελήφθη και η σύζυγος του ιδιοκτήτη, υπεύθυνη παιδαγωγός του σταθμού, καθώς φέρεται να προσπάθησε να συγκαλύψει το περιστατικό, δίνοντας την ίδια εκδοχή με τον σύζυγό της. Έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος και των δύο.