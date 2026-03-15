Σοκ προκαλεί η υπόθεση ομαδικού βιασμού μιας ανήλικης στα Χανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν δύο κορίτσια, 17 ετών, βγήκαν βόλτα από χώρο φιλοξενίας θηλέων που διατηρεί τοπική εκκλησία.

Τα δύο κορίτσια, μια Ελληνίδα και η δεύτερη με καταγωγή από τη Βουλγαρία, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκαν σε τουριστικό κατάλυμα και έπειτα σε ένα σπίτι με μια παρέα επτά νεαρών.

Το πρωί της Πέμπτης, η 17χρονη Ελληνίδα κατήγγειλε ότι την βίασαν πέντε άτομα. Παράλληλα, η 17χρονη Βουλγάρα δήλωσε ότι έχοντας κάνει χρήση ινδικής κάνναβης, συναίνεσε σε ερωτική συνεύρεση με έναν από αυτούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για χρήση ναρκωτικών.

Οι φερόμενοι δράστες του ομαδικού βιασμού της ανήλικης είναι δύο Βούλγαροι 15 και 18 ετών, ένας 17χρονος Έλληνας ο οποίος μάλιστα βιντεοσκοπούσε την πράξη, καθώς και δύο Έλληνες 21 και 27 ετών.

Συνελήφθη, ακόμη ένας 21χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις και εκφράσεις, όχι ωστόσο για βιασμό.

Εκτός από τους παραπάνω συλληφθέντες, χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές και σε τρεις κηδεμόνες. Πρόκειται για δύο γυναίκες από τη Βουλγαρία 47 και 46 ετών, καθώς και μία Αλβανή υπήκοο 59 ετών, για αμέλεια εποπτείας ανηλίκων.

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου αναμένεται να απολογηθούν στον Εισαγγελέα Χανίων, 10 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν και εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε υπόθεση καταγγελίας βιασμού 17χρονης.

