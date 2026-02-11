Ένα ακόμα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε, στην Εύβοια αυτή τη φορά, στο Αλιβέρι.

Δεκαπεντάχρονος κατανάλωσε αλκοόλ και κατέληξε στο κέντρο Υγείας

Ο 15χρονος μαθητής Γυμνασίου έφτασε με φίλους του στο Αλιβέρι από χωριό της περιοχής και πήγαν το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου σε μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου σύμφωνα με ρεπορτάζ του eviaonline, ήπιαν πολλές μπύρες με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να μεθύσει.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με συμπτώματα μέθης. Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έφτασαν οι γονείς του 15χρονου αλλά και η αστυνομία που κλήθηκε με βάση το νέο σχετικό νόμο.

Σε δυο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προχώρησαν στην σύλληψη του πατέρα του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Συνελήφθη όμως και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που διέθεσε αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους την επόμενη ημέρα.

Πηγή: eviaonline