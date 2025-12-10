Σοκ έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος ενός ιδιαίτερα αγαπητού κατοίκου της περιοχής, ο οποίος κατέρρευσε πριν από λίγη ώρα μέσα στο χωράφι του που μάζευε ελιές σε περιοχή του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Αισθάνθηκε αδιαθεσία

Ο 72χρονος που ήταν μαζί με τον γιό του αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ο γιος του ειδοποίησε άμεσα ασθενοφόρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eviaonline, όμως δυστυχώς, πριν φτάσει βοήθεια, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Το τραγικό περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, που κάνει λόγο για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό και δραστήριο.

