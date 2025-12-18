Σοκ στην τοπική κοινωνία της Χαλκίδας, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης βρέθηκε σε πιλοτή, πτώμα ηλικιωμένου άνδρα.

Νεκρός άνδρας σε πιλοτή στο κέντρο της πόλης

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του eviaonline, το πτώμα του άνδρα βρέθηκε σε πιλοτή στο κέντρο της πόλης του Δήμου Χαλκιδέων πίσω από το Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, με το κεφάλι του να έχει αίματα.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Στο σημείο που έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία υπάρχει η σήμανση και εξετάζονται όλες οι ενδεχόμενες πτυχές της τραγικής υπόθεσης.

Πηγή: eviaonline