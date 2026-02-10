Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς βρέθηκε νεκρός 53χρονος μέσα στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αυτοχειρία. Ο άνδρας εντοπίστηκε από κοπέλα, η οποία εισήλθε στον χώρο για εργασίες καθαριότητας.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία βρέθηκε στο σημείο και ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται πως ο 53χρονος ήταν οικοδόμος στο επάγγελμα, και φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η σορός του μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του θανάτου.

Πηγή: EviaReporter