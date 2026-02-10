Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς βρέθηκε νεκρός 53χρονος μέσα στην αυλή του σπιτιού του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αυτοχειρία. Ο άνδρας εντοπίστηκε από κοπέλα, η οποία εισήλθε στον χώρο για εργασίες καθαριότητας.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία βρέθηκε στο σημείο και ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Σημειώνεται πως ο 53χρονος ήταν οικοδόμος στο επάγγελμα, και φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Η σορός του μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του θανάτου.
Πηγή: EviaReporter