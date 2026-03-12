Μια πρωτοφανής και σοκαριστική αποκάλυψη σημειώθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας, καθώς κατά τη διαδικασία της εκταφής ενός 46χρονου άνδρα, οι παρευρισκόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με ένα εύρημα που παραπέμπει σε τραγικό ιατρικό λάθος, βρίσκοντας ένα χειρουργικό ψαλίδι μέσα στον τάφο.

Η υπόθεση, αφορά σε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή το 2020 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και πλέον οι Αρχές καλούνται να διερευνήσουν πώς το ιατρικό εργαλείο παρέμεινε στο σώμα του επί χρόνια, γεγονός που αποκαλύφθηκε έξι χρόνια μετά τον θάνατό του.

Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους όταν είδαν το χειρουργικό ψαλίδι

Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες, όπως αποκαλύπτεται σε ρεπορτάζ του eviathema, όταν ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος από την ταφή και έφτασε η ώρα για την προγραμματισμένη εκταφή του άτυχου άνδρα. Οι υπάλληλοι του κοιμητηρίου δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους όταν, ανάμεσα στα οστά του εκλιπόντος, εντόπισαν το μεταλλικό αντικείμενο. Το χειρουργικό ψαλίδι αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα μιας εγκληματικής παράλειψης που συνέβη σε κάποιο από τα χειρουργεία στα οποία είχε υποβληθεί ο 46χρονος κατά τη διάρκεια της σκληρής νοσηλείας του.

Η δικαιοσύνη αναμένεται να παρέμβει άμεσα, ενώ θα εξεταστεί εξονυχιστικά το ιατρικό ιστορικό του θανόντος για να ταυτοποιηθεί η χρονική στιγμή, το νοσοκομείο και η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

Πηγή: eviathema