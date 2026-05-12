Σοκ προκαλεί στην Ηλιούπολη η είδηση με δύο ανήλικες κοπέλες ηλικίας 17 ετών, που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 15, το μεσημέρι της Τρίτης 12/5.

Πληροφορίες της «Ζούγκλας» αναφέρουν πως οι δύο 17χρονες (γεννημένες το 2009) είναι φίλες μεταξύ τους.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο κορίτσια φέρονται να έπεσαν μαζί από μεγάλο ύψος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως αναφέρθηκε από τις αρχές, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία.

Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και έπεσαν στο κενό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιγράφει στη κάμερα της «Ζούγκλας» τις συγκλονιστικές στιγμές της πτώσης των κοριτσιών: «Ήμουν στο γραφείο μου και κατά τις 12 ακούστηκε ένας μακρόσυρτος θόρυβος και δυνατά επιφωνήματα “ααααα!” και μετά ένας πολύ δυνατός κρότος. Κοίταξα και ήταν δύο κοπέλες κάτω χτυπημένες. Πήρα το ΕΚΑΒ και κατέβηκα κάτω με γείτονες. Η μία κοπέλα ανέπνεε, η άλλη δεν ανέπνεε καθόλου»

Ασθενοφόρα έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της πτώσης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. και τους διασώστες που επιχειρούν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι είναι χωρίς τις αισθήσεις του και το άλλο το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να προσπαθούν να την κρατήσουν στη ζωή.