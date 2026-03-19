Ένα πρωτοφανές και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (18/03) στην Καβάλα, όταν ένας 7χρονος εγκλωβίστηκε μέσα σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν κοντά στο λιμάνι της πόλης και έπαιζε μαζί με τον αδερφό του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μπήκε σε ένα locker. Η πόρτα έκλεισε απότομα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Ο επτάχρονος τρομοκρατημένος, άρχισε να χτυπά τη μεταλλική επιφάνεια και να φωνάζει για βοήθεια. Ευτυχώς, περαστικοί αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, άκουσαν τις κραυγές του και έσπευσαν άμεσα, καταφέρνοντας να τον απεγκλωβίσουν εγκαίρως.