Αιματηρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Κυψέλη το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το συμβάν καταγράφηκε ανάμεσα σε μαθήτριες μέσα στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών. Tα δύο ανήλικα κορίτσια ήταν γνωστά μεταξύ τους, χωρίς να διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη δράστιδα που μαχαίρωσε τη 14χρονη συμμαθήτριά της παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά. Ήδη μια φορά της είχε γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για αντίστοιχο περιστατικό.

Η 14χρονη τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με το ΕΚΑΒ. Ειδικότερα, έκανε δύο ράμματα στο χέρι ενώ είχε και εκδορές στη κοιλιά. Δεν είναι σαφές ακόμα αν πρόκειται για προγραμματισμένο «ραντεβού» ή απλή επίθεση.

Το μαχαίρι τύπου πεταλούδα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 21cm με λάμα 9 εκατοστών.

Η 16χρονη προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, όπου αναμένεται να προσέλθουν και οι καθηγητές προκειμένου να καταθέσουν.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και άλλων υπηρεσιών πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των παιδιών που συμμετείχαν στη συμπλοκή, καθώς και εξετάζεται το αν προυπήρχε bullying πίσω από την επίθεση.

Συμμαθήτριά τους περιγράφει το συμβάν

Τρίτη συμμαθήτριά τους, η οποία δεν εμπλέκεται στο περιστατικό αναφέρει:

«Είχα πάει να πιω νερό και ήταν πολλά παιδιά εκεί. Ηταν και εκείνη που μαχαίρωσε την κοπέλα. Την είδα να μιλάει και έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη της, δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στη κοιλιά και μετά στο χέρι». Όσο για τους λόγους που έγινε η επίθεση αυτή, η ίδια δηλώσει: «Η κοπέλα που μαχαιρώθηκε νόμιζε ότι η άλλη κοπέλα την είπε ”πρεζού” ενώ δεν την είχε πει και για αυτό έγινε και τη μαχαίρωσε».

«Ήταν η πρώτη της ημέρα εδώ στο σχολείο. Είχε κάνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και στο προηγούμενο σχολείο της είχε μαχαιρώσει άλλα δύο παιδιά», λέει κλείνοντας.

Η μαρτυρία της καθαρίστριας του σχολείου

Για το αιματηρό περιστατικό μίλησε η καθαρίστρια του σχολείου. «Καθόμουν στο γραφείο που κάθομαι κάθε μέρα και έρχεται ένα παιδί και μου λέει: το καινούργιο το κορίτσι μαχαίρωσε τη Μαρίνα. Ανεβαίνω στα σκαλιά, στον πρώτο, βλέπω τα αίματα. Τα παιδιά κατέβηκαν από την άλλη σκάλα, πάω στο γραφείο και βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα, χέρια και κοιλιά» ανέφερε.

«Η Μαρίνα καθόταν και πάει και της λέει με είπες “πρ@ζου”. Και λέει η Μαρίνα δεν έχω μιλήσει σε σένα, και βγάζει την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί με τη Μαρίνα και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι», συνέχισε η καθαρίστρια.

Τέλος, αποκάλυψε πως η τραυματισμένη μαθήτρια βρισκόταν σε άθλια κατάσταση.