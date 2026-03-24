Ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Πάτρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/03), σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Βραχνεΐκα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, 16χρονος μαθητής της Α’ Λυκείου προσέγγισε έναν 8χρονο μαθητή της Γ’ Δημοτικού, ο οποίος βρισκόταν στο προαύλιο, και του επιτέθηκε, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο και τραυματίζοντάς τον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patrapress, άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές από τη Διεύθυνση του σχολείου, με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του ανήλικου δράστη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος έφερε στην κατοχή του μαχαίρι, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τη θέση του.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε στην κατοχή του το μαχαίρι «για λόγους ασφαλείας», ενώ για την επίθεση ισχυρίστηκε πως το παιδί «ενοχλούσε και έπαιρνε αντικείμενα της μικρότερης αδελφής του».

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του 16χρονου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, με την υπόθεση να ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό.