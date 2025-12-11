Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώων και αλληλοτραυματισμού σημειώθηκε στην Πάτρα.

Μία 89χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να θανατώνει δύο κουτάβια που διατηρούσε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.

Ένας 25χρονος που αντιλήφθηκε το συμβάν προσπάθησε να την αποτρέψει και της πέταξε πέτρα, τραυματίζοντάς την ελαφρά.

Τότε η ηλικιωμένη, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα κουτάβια, τον χτύπησε στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και εντόπισαν τα θανατωμένα ζώα.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη συνελήφθη και κρατείται.

Πηγή: Tempo24.news