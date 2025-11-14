Έντονη είναι η ανησυχία των πολιτών λόγω ενός σοβαρού περιστατικού το βράδυ της Πέμπτης στον Τύρναβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι μέσα σε κόκκινο μικρό Ι.Χ. μάρκας Atos φέρονται να προσπάθησαν να προσεγγίσουν και να παραπλανήσουν ανήλικα παιδιά που αποχωρούσαν από Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης προς την οδό 28ης Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά επέστρεφαν προς τα σπίτια τους, όταν αντιλήφθηκαν το όχημα να τα ακολουθεί.

Τα στις μαρτυρίες τους αναφέρουν ότι οι επιβαίνοντες—μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα που φέρεται να ήταν η οδηγός—φορούσαν κουκούλες και τους απηύθυναν τη φράση «μπείτε μέσα», προκαλώντας τρόμο στους μικρούς μαθητές. Τα ανήλικα πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια. Γείτονες που άκουσαν τις φωνές έτρεξαν αμέσως στο σημείο, αναγκάζοντας το ύποπτο όχημα να απομακρυνθεί.

Η Αστυνομία Τυρνάβου ενημερώθηκε άμεσα και κατέφθασε στο σημείο, πήρε καταθέσεις από τα παιδιά και τους κατοίκους της περιοχής.

Τέλος, να σημειωθεί ότι προς το παρόν οι επιβαίνοντες του κόκκινου Ι.Χ. δεν εντοπίστηκαν. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: TirnavosPress