Τον δρόμο για τη φυλακή, για 28 μήνες, πήρε 42χρονος στο Βόλο, ο οποίος καταδικάστηκε σε αυτήν την ποινή γιατί το πρωί της Τετάρτης χτύπησε βάναυσα τη 46χρονη σύντροφό του σε όλο της το σώμα, επειδή τον ξύπνησε για να του ζητήσει ένα ευρώ που της έλειπε, προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει καφέ.

Τον ξύπνησε για να του ζητήσει ένα ευρώ για καφέ

Το περιστατικό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του gegonotanews, συνέβη το πρωί της Τετάρτης. Ο 42χρονος κοιμόταν και η σύντροφός του αποφάσισε να τον ξυπνήσει για να του ζητήσει ένα ευρώ π, προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει καφέ για να πιούν μαζί.

Τι κατέθεσε το θύμα στις Αρχές

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε η ίδια στην αστυνομία, ο 42χρονος εξοργίστηκε, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να την χτυπά σε όλο της το σώμα. Η παθούσα προσκόμισε στο δικαστήριο ιατρικές γνωματεύσεις που κατέγραψαν χτυπήματα στο κεφάλι, τα δόντια, την λεκάνη, τον θώρακα και τα πόδια.

Όπως κατέθεσε η ίδια, ο σύντροφός της νόμισε επίσης πως εκείνη είχε μόλις γυρίσει στο σπίτι από βραδινή έξοδο, παρόλο που όπως εκείνη ισχυρίζεται, το βράδυ έπεσαν μαζί για ύπνο.

Τι ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο δράστης

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι η σύντροφός του πήγε σε έξαλλη κατάσταση πάνω από το κεφάλι του και άρχισε να ζητάει χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι την χτύπησε και κατέθεσε ότι προσπαθούσε μόνο να την αποφύγει.

Ο δίδυμος αδερφός του, ο οποίος κλήθηκε ως μάρτυρας, κατέθεσε ότι η 46χρονη ενοχλεί τον αδερφό του κάθε δεύτερη εβδομάδα, τον επισκέπτεται, του ζητάει χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά και εξαφανίζεται.

Καταδίκη σε 28 μήνες φυλάκισης

Το δικαστήριο ωστόσο, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για την πράξη της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών χωρίς αναστολή, στέλνοντάς τον στη φυλακή.

