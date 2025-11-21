Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Aλγεινή εντύπωση έχουν προκαλέσει τα ακραία σχόλια της δασκάλας για το εξάχρονο αγοράκι που είχε καταγγείλει ότι την θώπευσε, λέγοντας λίγο αργότερα, ότι «πρόκειται θα γίνει ένας μελλοντικός βιαστής».

Η δασκάλα η οποία εργάζεται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε ακατάλληλο άγγιγμα, από μαθητή της Α’ Δημοτικού. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της ίδιας της εκπαιδευτικού, το περιστατικό συνέβη μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Πιο συγκεκριμένα, ένα εξάχρονο αγοράκι όταν ολοκλήρωσε την ζωγραφιά του, την πλησίασε για να της την δείξει και όπως λέει, τη «θώπευσε».

Αρχικά, η δασκάλα ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος προσπάθησε να διαχειριστεί το θέμα ήρεμα. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, η εκπαιδευτικός προσέφυγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε επίσημη καταγγελία. Η αστυνομία κατέγραψε το περιστατικό και επικοινώνησε με τους γονείς του μαθητή για ενημέρωση.

Οι συνάδελφοί της προσπάθησαν να την ηρεμήσουν και να κατευνάσουν τα πνεύματα, εξηγώντας της ότι ίσως έχει παρερμηνεύσει την συμπεριφορά και την πρόθεση του παιδιού, και πως ενδεχομένως να συμβαίνει κάτι άλλο λόγω της μικρής του ηλικίας αλλά η ίδια δείχνει αμετανόητη.

Έλεγε χαρακτηριστικά ότι: «Όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου»».

Ο μάρτυρας συνέχισε λέγοντας ότι όλοι της τόνισαν πως καθημερινά συμβαίνει το ίδιο σε χιλιάδες δασκάλους, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες. «Αλλά αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, ούτε να το ενστερνιστεί. Ήταν πάρα πολύ κάθετη. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής».

Η μητέρα (σ.σ. του παιδιού) ήταν πολύ σοκαρισμένη και μάλιστα έκλαιγε και ήθελε οπωσδήποτε να προβεί σε μήνυση γιατί όλο αυτό την ξεπερνούσε».

Τέλος, οι γονείς από την πλευρά τους υπέβαλαν άμεσα αναφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας, ζητώντας διερεύνηση του θέματος και ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης, δήλωσε ότι η υπηρεσία αποφάσισε τη διενέργεια ΕΔΕ (Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης).