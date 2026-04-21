Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η υπόθεση των υπέρογκων ιατρικών λογαριασμών που εστάλησαν σε τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, να δηλώνει «σοκαρισμένη» και να ζητά άμεσες διευκρινίσεις από τις ελβετικές Αρχές.

Η τραγωδία σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ του θερέτρου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 41 άνθρωποι –μεταξύ αυτών έξι Ιταλοί έφηβοι– και να τραυματιστούν ακόμη 115. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μπαρ «Le Constellation», όπου είχαν συγκεντρωθεί κυρίως νέοι για τον εορτασμό της αλλαγής του χρόνου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας και μαρτυρίες, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθηροβόλα κεριά που προκάλεσαν ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου χώρου.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή στον πρέσβη της χώρας στη Βέρνη να διερευνήσει άμεσα το ζήτημα, μετά τις αναφορές ότι ελβετικό νοσοκομείο απέστειλε λογαριασμούς δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε οικογένειες θυμάτων.

«Σοκαρίστηκα από την είδηση για λογαριασμούς συνολικού ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ που στάλθηκαν σε οικογένειες νέων θυμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι σε μία περίπτωση νοσοκομείο στη Σιόν φέρεται να ζήτησε πάνω από 70.000 ευρώ για λίγες ώρες νοσηλείας.

Όπως τόνισε, οι ελβετικές Αρχές διαβεβαίωσαν τη Ρώμη ότι πρόκειται για λάθος και ότι οι οικογένειες δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά. Ωστόσο, η ίδια ζήτησε ενδελεχή έλεγχο της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι «θα ήταν απεχθές τέτοιο κόστος να βαρύνει τα θύματα ή την Ιταλία».