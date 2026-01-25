Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία των Πατρών, από τον τραγικό θάνατο δύο νέων παιδιών, ηλικίας 19 και 17 ετών, στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Η ασύλληπτη τραγωδία που έχει συγκλονίσει την πόλη εκτυλίχθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας, ξέφυγε από τον έλεγχό του και «καρφώθηκε» με σφροδρότητα σε κολώνα στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Από το όχημα που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα και χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών απεγκλωβίστηκαν νεκροί ο 19χρονος οδηγός Νίκος Βαβαρούτας και η 17χρονη συνοδηγός Αγγελική Δρίβα.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, για να απεγκλωβίσουν τα δύο νέα παιδιά, δυστυχώς όμως ήταν πολύ αργά για να τα σώσουν, καθώς είχαν ήδη εκπνεύσει…