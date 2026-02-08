Ένα ανατριχιαστικό τροχαίο- σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες-σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 8/2 στην Ευρυτανία: περίπου 300 μέτρα από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε απόκρημνο σημείο, με αποτέλεσμα να βρεθεί μέσα σε αυτό η σορός ενός άνδρα, ακέφαλη και χωρίς ρούχα. Η τραγική ανακάλυψη έγινε από την πυροσβεστική και διασωστική ομάδα που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση για πτώση οχήματος. Η εικόνα που αντίκρισαν οι πυροσβέστες προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες του συμβάντος.

Το όχημα, σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένο, εντοπίστηκε στον γκρεμό κοντά στο δρόμο που οδηγεί στη Μονή. Πρόκειται για μια ορεινή, στενή και επικίνδυνη διαδρομή για όσους γνωρίζουν την περιοχή.

Η πυροσβεστική με 31 άνδρες, μαζί με την Ομάδα Ορεινής Έρευνας και Διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ, η 4η ΕΜΟΔΕ, αλλά και η ομάδα drone «ΙΚΑΡΟΣ», επιχειρούν από το απόγευμα στο δύσβατο σημείο και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διανυκτερεύσουν εκεί για να συνεχίσουν τις έρευνες αύριο με ειδικό drone εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες για τον πιθανό εντοπισμό της κεφαλής του θύματος.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από απόκρημνο σημείο, και παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ, άνδρας πλησίον της Ιεράς Μονής Προυσού, στο #Καρπενήσι, συνεπεία εκτροπής ΕΙΧ οχήματος.

Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης #ΕΜΑΚ και της ομάδας «#ΙΚΑΡΟΣ» (drone)… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 8, 2026

Παρά τις εντατικές προσπάθειες, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δεν υποστηρίζουν την ύπαρξη δεύτερου ατόμου στο αυτοκίνητο, κάτι που οι αρχές χαρακτηρίζουν απίθανο αλλά όχι πλήρως αποκλεισμένο.

Η Τροχαία και οι εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες από την έρευνα ώστε να διαπιστωθεί ή όχι αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.