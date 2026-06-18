Έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Πάρο μια πρωτοφανής υπόθεση, που αφορά την παράνομη κατοχή μιας νεκρής θαλάσσιας χελώνας, η οποία εντοπίστηκε σε ιδιωτική κατοικία. Μετά από άμεση κινητοποίηση των τοπικών Αρχών, έπειτα από σχετική καταγγελία, η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ένα από τα πιο σπάνια είδη στον κόσμο

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, η σοβαρότητα του περιστατικού εντείνεται από το γεγονός ότι το άτυχο ζώο ανήκει στο είδος Γερακοχελώνα (Hawksbill – Eretmochelys imbricata). Πρόκειται για ένα από τα πιο σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη παγκοσμίως, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» και οι καταγραφές του στη Μεσόγειο είναι ελάχιστες.

Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για το συμβάν, με τους αρμόδιους φορείς να υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για σεβασμό στη νομοθεσία και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την προστασία της άγριας πανίδας.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια επισκέπτρια του νησιού παρατήρησε το νεκρό ερπετό να κρέμεται στην εξωτερική πλευρά της πόρτας ενός σπιτιού στην Πάρο. Η ίδια ενημέρωσε αμέσως τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, στέλνοντας και το ανάλογο φωτογραφικό υλικό, το οποίο επιβεβαίωσε την αποτρόπαιη εικόνα: η σπάνια χελώνα χρησιμοποιούνταν ως κάποιου είδους «διακόσμηση».

Οι δικαιολογίες του ιδιοκτήτη και η παρέμβαση της Αστυνομίας

Η ανταπόκριση της ΕΛ.ΑΣ. υπήρξε άμεση. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, προχώρησαν στην κατάσχεση του ζώου και κάλεσαν τον ένοικο της οικίας για εξηγήσεις. Ο ίδιος προέβαλε αντικρουόμενους ισχυρισμούς, αναφέροντας αρχικά ότι βρήκε τη χελώνα σε μια παραλία του νησιού, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε πως του την είχε χαρίσει ένα άτομο που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Ωστόσο, μαρτυρίες αναφέρουν ότι το προστατευόμενο ζώο βρισκόταν εκτεθειμένο στην είσοδο του σπιτιού για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εγείροντας ερωτήματα για το γιατί δεν είχε ειδοποιηθεί νωρίτερα καμία αρμόδια υπηρεσία.

Τι προβλέπει ο νόμος για την άγρια ζωή

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική και διεθνής νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Απαγορεύεται ρητά όχι μόνο η εμπορία ή η μεταφορά, αλλά και η απλή κατοχή προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας, ακόμη και αν πρόκειται για νεκρά ζώα ή τμήματα αυτών.

«Η μετατροπή ενός σπάνιου, υπό εξαφάνιση ζώου σε έκθεμα δεν αποτελεί μόνο μια ηθικά καταδικαστέα πράξη, αλλά και μια σοβαρή παρανομία», τονίζουν οι προστατευτικοί σύλλογοι, εκφράζοντας την ελπίδα η δικαστική έρευνα να ρίξει πλήρες φως στην υπόθεση και να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.