Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ μια 16χρονη η οποία το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), παρασύρθηκε από μηχανή επί της Λιοσίων, με τον οδηγό να την εγκαταλείπει στο σημείο και την ίδια να μεταφέρεται στο ΚΑΤ, σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι.

Την χτύπησε και την εγκατέλειψε

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο. Η 16χρονη φέρεται να προσπάθησε να περάσει το δρόμο και ένα σκούτερ τη χτύπησε. Ο οδηγός εγκατέλειψε την ανήλικη κι έφυγε από το σημείο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο ΚΑΤ

Στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το ανήλικο κορίτσι βαριά τραυματισμένο στο ΚΑΤ.

