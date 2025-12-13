Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με τραυματία νεαρό δικυκλιστή, συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (13/12), στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου, στην Πάτρα.

Οδηγός, διανομέας φαγητού, κινούνταν επί της Ναυαρίνου, όταν το δίκυκλό του συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε νεαρός.

Ο οδηγός του δεύτερου δικύκλου, που ευτυχώς φορούσε κράνος, αρχικά έχασε τον έλεγχο πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ.

Στη συνέχεια, πέρασε στην απέναντι πλευρά του δρόμου και χτύπησε στο πεζοδρόμιο, διαγράφοντας μια τρελή πορεία.

Επί τόπου έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και η ομάδα ΔΙΑΣ.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ενώ είχε τις αισθήσεις του.

Πηγή: Tempo24.news