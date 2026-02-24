Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ Τρίτης (24/2) όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής περίπου 40 ετών, να εκσφενδονιστεί και να τραυματιστεί σοβαρά κατά την πρόσκρουσή του σε κολώνα.

Σύμφωνα με το MEGA, τα δύο οχήματα κινούνταν επί της Συγγρού, όταν ο μοτοσικλετιστής επιχείρησε να συνεχίσει ευθεία και το Ι.Χ. έστριψε δεξιά προς τη Λάμπρου Κατσώνη.

Ακολούθησε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να προσκρούσει σε κολόνα και η μοτοσικλέτα να καταλήξει λίγα μέτρα μακριά, στον παράδρομο.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό στον θώρακα. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με περαστικούς να σπεύδουν να προσφέρουν βοήθεια και να επιχειρούν ΚΑΡΠΑ, ενώ νοσηλεύτρια που βρισκόταν εκεί προσπαθούσε επί ώρα να τον κρατήσει στη ζωή. Διερχόμενο ιδιωτικό ασθενοφόρο σταμάτησε επίσης για να συνδράμει, μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

