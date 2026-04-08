Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνοντας τη στιγμή της πτώσης μιας 65χρονης γυναίκας, από την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου, στα Μετέωρα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε από μεγάλο ύψος στους βράχους, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση, από τις αρμόδιες Αρχές.

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού της ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ομάδα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, η οποία κατάφερε, μετά από συντονισμένες προσπάθειες, να ανασύρει την άτυχη γυναίκα.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής στους επισκέπτες της περιοχής, ιδιαίτερα σε σημεία με έντονο γεωμορφολογικό ενδιαφέρον αλλά και αυξημένη επικινδυνότητα.