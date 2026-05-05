Σοκαριστικό είναι το βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται εργαζόμενη στο Αργάσι Ζακύνθου να πέφτει στον κεντρικό δρόμο του χωριού με το δίκυκλό της. Η οδηγός έχασε την ισορροπία της, όταν ο τροχός του οχήματος παγιδεύτηκε σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, 28 Απριλίου, και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα για την κατάσταση που επικρατεί, λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών.

Να σημειωθεί ότι η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι της.

Το Τοπικό Συμβούλιο έχει απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις προς τις Αρχές για παύση των εργασιών, καθώς η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και τα προβλήματα είναι εμφανή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή εκτελούνται παράλληλα έργα από τη ΔΕΥΑΖ.

Παρόλο που οι επιχειρηματίες έχουν λάβει διαβεβαιώσεις για την άμεση ολοκλήρωση των έργων της ΔΕΥΑΖ, επικρατεί μεγάλη ανησυχία για τις οπτικές ίνες, καθώς οι παρεμβάσεις ενδέχεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

