Ένα σοκαριστικό σκηνικό συνέβη στην Εγνατία Οδό το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, όταν 89χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, στη Βέροια.

Μία εβδομάδα αργότερα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η εγκληματική αυτή πράξη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Μία 50χρονη οδηγός, προκειμένου να τον αποφύγει, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου νοσηλεύεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το inveria.gr και έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι. Ο 89χρονος εισήλθε ανάποδα στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο της Βέροιας, κινούμενος στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Διανύοντας μία απόσταση περίπου 10 χλμ. -κι αφού συνέβη το τροχαίο με την 50χρονη- ο ηλικιωμένος βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.