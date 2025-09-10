Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τα βίαια χτυπήματα που δέχτηκε το 13χρονο αγόρι από νεαρούς.

Ο 13χρονος, ο οποίος βρισκόταν με δύο φίλους του κοντά στο ναό των Αγίων Θεοδώρων, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα και με ρόπαλα, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς.

Το σημείο γέμισε αίματα.

Αμέσως μετά το περιστατικό, το αγόρι διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παραμένει νοσηλευόμενο και σε κατάσταση σοκ.

Ένα ακόμη άγριο περιστατικό που αναδεικνύει τη ραγδαία αύξηση των φαινομένων βίας μεταξύ ανηλίκων.