Δεν μπορεί να συλλάβει ανθρώπινος νους τη φρίκη και την κόλαση που βίωσαν οι τρεις άνθρωποι που απανθρακώθηκαν στο τραγικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό, και άφησε την κοινή γνώμη σοκαρισμένη.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, και περιγράφουν τις τελευταίες στιγμές των θυμάτων, τις φωνές τους για βοήθεια και το αίσθημα απόγνωσης.

«Ακούγαμε τις φωνές τους, φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», λέει ένας μάρτυρας.

«Οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Ήταν αδύνατο να τους βοηθήσουμε. Είχαν σφηνώσει, και η φωτιά ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούσαμε καν να πλησιάσουμε.»

Η τραγωδία συνέβη λίγα μέτρα πριν από τα διόδια Ιάσμου, στην περιοχή της Ροδόπης, όταν δύο αυτοκίνητα και ένα φορτηγό συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που το πρώτο αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά αμέσως, εγκλωβίζοντας τα τρία άτομα μέσα.

Το ζευγάρι ηλικίας 59 και 57 ετών, καθώς και ένας 61χρονος άντρας, βρήκαν φριχτό θάνατο και κάηκαν ζωντανοί μέσα στο όχημά τους.

Μόνο μια γυναίκα, ηλικίας 49 ετών, κατάφερε να γλιτώσει από το φλεγόμενο όχημα, ενώ όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο, δεν μπόρεσαν ούτε να πλησιάσουν, ούτε να βοηθήσουν τα θύματα.