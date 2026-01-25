Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

«Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του 46χρονου άνδρα που κατέσφαξε με μαχαίρι σήμερα το πρωί (25/1) τον πατέρα του στη Γλυφάδα και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό του 80χρονου στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι που διέμεναν στην οδό Γυθείου, προς τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, μετά το φονικό.

Οι αστυνομικοί που του πέρασαν τις χειροπέδες, αδυνατούσαν να πιστέψουν όσα άκουσαν από το στόμα του 46χρονου μετά το αποτρόπαιο έγκλημα που αποκαλύφθηκε αποκαλύφθηκε όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχτηκε τηλεφώνημα από τους γείτονες που έβλεπαν τον δράστη του φονικού να χτυπάει με μαχαίρι τον πατέρα του.

Οι αστυνομικές Αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν οι λόγοι που ο καθ’ ομολογία δράστης είχε αφεθεί το 2018 ελεύθερος, καθώς τέσσερα χρόνια νωρίτερα, στις 27 Μαρτίου του 2014, είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τη μητέρα του, στο σπίτι όπου διέμεναν.

Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες των γειτόνων, οι γονείς του πατροκτόνου και μητροκτόνου, ήταν χωρισμένοι εδώ και χρόνια. Ο 46χρονος δράστης των δύο φονικών, συγκατοικούσε με τη μητέρα του μέχρι τη μέρα της δολοφονίας της, ενώ στη συνέχεια από τη στιγμή που αφέθηκε ελεύθερος το 2018, έμενε με τον πατέρα του στο τριώροφο της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα, όπου σήμερα το πρωί διέπραξε και το δεύτερο φονικό.

Ακούστε την αποκαλυπτική μαρτυρία γειτόνισσας για όσα συνέβησαν και το παρελθόν του δράστη

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής».

Πώς σκότωσε τη μητέρα του ο τότε 34χρονος

Ο -τότε- 34χρονος άνδρας έσφαξε τη μητέρα του το βράδυ της 27ης Μαρτίου 2014 στο μπάνιο του σπιτιού που διέμεναν.

Ο 34χρονος κατάφερε στην 59χρονη μητέρα του πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι, ενώ η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην οικία όπου διέμενε με το γιο της.

Έπειτα από τη δολοφονία, ο δράστης πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας το βράδυ της Πέμπτης (27/3/2014) και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου άνδρα έλεγξαν τα λεγόμενα του, πήγαν στην διεύθυνση που βρισκόταν το σπίτι του και βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της 59χρονης γυναίκας μέσα σε μια λίμνη αίματος χτυπημένη από μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού.

Ο -τότε- 34χρονος άνδρας είχε συλληφθεί από τους αστυνομικούς οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή ψυχιατρικών αρχών. Ωστόσο εύλογα ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας κυκλοφορούσε ελεύθερος και διέμενε με τον πατέρα του όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι σήμερα που τον δολοφόνησε με τον ίδιο τρόπο.