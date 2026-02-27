Σε φάση υλοποίησης περνά το Σώμα Υπαξιωματικών, το οποίο θεσμοθετήθηκε τον Ιανουάριο από τη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο πολυνομοσχεδίου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι πρώτες κινήσεις για την εφαρμογή του νέου θεσμού έχουν ήδη ξεκινήσει, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για τους Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικό Επιτελείο Στρατού, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη Υπασπιστή Διοίκησης του Γενικού Επιτελείου Στρατού σε μείζονα σχηματισμό. Η επίσκεψη έγινε στην 98 ΑΔΤΕ, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με στελέχη και συζητήσεις για ζητήματα που αφορούν άμεσα τους Υπαξιωματικούς.

Το Σώμα Υπαξιωματικών προβλέπεται να λειτουργεί ως αυτόνομο σώμα, αναβαθμίζοντας θεσμικά τον ρόλο των Υπαξιωματικών στη διοικητική και οργανωτική δομή. Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της σαφήνειας στην ιεραρχία, στα πρότυπα αντίστοιχων μοντέλων που εφαρμόζονται στο εξωτερικό.

Η πρωτοβουλία του Στρατού Ξηράς να προχωρήσει πρώτος σε πρακτική εφαρμογή του θεσμού θεωρείται συμβολική αλλά και ουσιαστική, καθώς ο ρόλος των Υπαξιωματικών στην καθημερινή λειτουργία των Μονάδων και στη διοίκηση μικρών κλιμακίων είναι καθοριστικός.

Όπως επισημαίνεται, η επίσκεψη στην 98 ΑΔΤΕ αποτέλεσε αφετηρία για ουσιαστικό διάλογο γύρω από θέματα καθηκόντων και εκπαίδευσης. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η εφαρμογή του νέου θεσμού περνά σταδιακά από τη νομοθέτηση στην πράξη.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού μοντέλου διοίκησης, όπου οι Υπαξιωματικοί θα έχουν διακριτό και θεσμικά κατοχυρωμένο ρόλο.