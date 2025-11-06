Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Πέντε Έλληνες περιλαμβάνονται στα 24 μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Hellas Aphrodite», το οποίο έπεσε θύμα πειρατικής επίθεσης στα ανοικτά της Σομαλίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, όλοι οι ναυτικοί που υπηρετούν στο πλοίο με σημαία Μάλτας είναι ασφαλείς. Το τάνκερ είχε προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Το Βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων (UKMTO) ανέφερε ότι ο Πλοίαρχος ενημέρωσε πως ένα μικρό ταχύπλοο σκάφος πλησίασε την πρύμνη του «Hellas Aphrodite» και άνοιξε πυρ με μικρά όπλα και RPG. Στη συνέχεια, μη εξουσιοδοτημένο πλήρωμα επιβιβάστηκε στο πλοίο στη θέση 0205N 05710E, περίπου 560 ναυτικά μίλια από το Εϊλ της Σομαλίας.

Σε επίσημη ανακοίνωση της Latsco Marine Management Inc., η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό: «Στις 6 Νοεμβρίου 2025, περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4), ενώ το δεξαμενόπλοιο μετέφερε φορτίο βενζίνης από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν, σημειώθηκε περιστατικό ασφαλείας. Το πλήρωμα των 24 ατόμων είναι ασφαλές και σε επαφή μαζί μας. Η ομάδα έκτακτης ανάγκης της εταιρείας έχει ενεργοποιηθεί και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές για την προστασία τους».

UKMTO WARNING 040-25 – 06 NOV 25 Click here to view the full Advisory⤵️https://t.co/yo0ifPJbtT#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/Hqa7sct7ab — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 6, 2025

Το «Hellas Aphrodite» είναι δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, ναυπηγημένο το 2016 και νηολογημένο στη Μάλτα. Η εταιρεία τόνισε ότι, για λόγους ασφαλείας, δεν θα δημοσιοποιηθούν επιπλέον λεπτομέρειες προς το παρόν.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) που διαχειρίζεται.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους.

Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης της και συντονίζεται με τις αρμόδιες Αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, που ναυπηγήθηκε το 2016 και είναι νηολογημένο στη Μάλτα».

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ