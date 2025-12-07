Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Για ακόμα μια φορά η «εμβληματική» επένδυση στο Ελληνικό, βάφτηκε με το αίμα ενός 27χρονου εργάτη- μετανάστη, ο οποίος έχασε την ζωή του σήμερα στο εργοτάξιο της «LAMDA Developement». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργάτης δούλευε υπερωριακά.

Το Σωματείο Εργαζόμενων στο Ελληνικό βρέθηκε στο σημείο απαιτώντας την άμεση διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος τονίζοντας ότι «Είναι ένα έγκλημα το οποίο έχει ένοχους, έχει τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, σε αυτή την περίπτωση είναι κατασκευαστικό κομμάτι της ΛΑΜΔΑ.

Τον προηγούμενο Σάββατο είχαμε πάλι νεκρό στο εργοτάξιο της Ριβέρα Γκαλερία της ΜΕΤΚΑ. Είναι η ακόρεστη δίψα για κέρδη, για τα χρονοδιαγράμματα, το γρήγορα – γρήγορα να βγει το έργο, η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, που έχουν οδηγήσει να είναι μια απέραντη Κοιλάδα των Τεμπών το εργοτάξιο του Ελληνικού. Είμαστε μάρτυρες καθημερινά σε δεκάδες μικροατυχήματα και παραλίγο ατυχήματα. Ήταν θέμα χρόνου να καταλήξει σε ένα μοιραίο, όπως το σημερινό».

Το Σωματείο προκήρυξε επιπλέον 24ωρη απεργία την Τρίτη 9 Δεκέμβρη και καλεί επίσης και σε συμμετοχή στην μεγάλη πανοικοδομική απεργία την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, στην οποία συμμετέχουν επίσης ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί. Υπενθυμίζεται επίσης ότι 48ωρη απεργία, για 9-10/12, έχει προκηρύξει και το σωματείο εργαζομένων στη γραμμή 4 του μετρό.

Ο Βάλσαμος Συρίγος πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στο Ελληνικό τόνισε πως «Βρισκόμαστε εδώ στο Ελληνικό, όπου για άλλη μια φορά θρηνούμε έναν συνάδελφο. Αυτή τη φορά σκοτώθηκε σήμερα Σάββατο σε υπερωριακή απασχόληση. Έπεσε από το δεύτερο όροφο, από ό,τι όλα δείχνουν. Είναι ένα εργοδοτικό έγκλημα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της 13ης εργασίας, της εντατικοποίησης, των 14 ημερών συνεχόμενης εργασίας, της συνεχόμενης εργασίας, για τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα της εταιρείας. Το έγκλημα βαραίνει την κυβέρνηση, τη “LAMDA”, όλους τους μεγαλοεργοδότες.

Είναι αυτό το έγκλημα απάντηση σε όλους αυτούς τα παπαγαλάκια της “LAMDA” και όλων των εταιρειών εδώ πέρα για τα “πρότυπα” μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Το πρότυπο πρώτα μέτρο είναι το 7 ώρο -5μερο-35 ωρο που δεν εφαρμόζεται πουθενά και μας έχουν κάνει να δουλεύουμε 13 ώρες την ημέρα ήλιο με ήλιο.

Η απάντηση του Σωματείου είναι 24 ώρες απεργία την Τρίτη 9 Δεκέμβρη και φυσικά 24 ώρες απεργία πανελλαδική, πανοικοδομική, δηλαδή 48 ώρες, με δράσεις για την προστασία της ζωής μας, για μισθούς που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι και όχι όπως θέλουν να φύγουμε να είμαστε είλωτες στον 21ο αιώνα. Αγώνας, διεκδίκηση, οργάνωση στο Σωματείο για να φέρουμε αποτελέσματα να μη θρηνούμε ανθρώπινες ζωές».

Πηγή: 902.gr