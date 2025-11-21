Σορός άνδρα εντοπίστηκε μέσα στη διώρυγα της Κορίνθου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, από ξηρά και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Το τελευταίο ήταν που εντόπισε και ανέσυρε τη σορό.

Η σορός που εντοπίστηκε φαίνεται να ανήκει σε άνδρα 60 – 65 ετών και ύψους, περίπου 1,60. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Το ‘Β Λιμενικό Τμήμα Ισθμίων, του Λιμεναρχείου Κορίνθου, διενεργεί την σχετική προανάκριση. Παραγγέλθηκε, ήδη, νεκροψία και νεκροτομή απ’ την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

Πηγή: Sfedona